В ведомственной больнице РЖД вспышка коронавируса – заразились пациенты и врачи

В пермской больнице «РЖД-Медицина», которая находится в ведении Свердловской железной дороги, найден очаг заражения коронавирусом. С начала недели там зарегистрировано 48 случаев заболевания с подозрением на Covid-19, из них у 11 сотрудников учреждения, 37 – у пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе края. «Первый случай был зарегистрирован у пациента терапевтического отделения 20 апреля. 21 апреля терапевтическое и кардиологическое отделение больницы закрыто на прием, переведено в режим обсерватора», – рассказали там.

Сейчас всех сотрудников больницы и пациентов, находящихся в отделениях, обследуют. Также повторные тесты возьмут у 182 человек, выписанных до момента, когда стало известно о вспышке в медучреждении – в период с 10 по 21 апреля. «Из ранее выписанных пациентов обследовано на коронавирусную инфекцию уже 68 человек (Covid-19 подтвердился у 26 из них), все они находятся под наблюдением. Остальные находятся в стадии обследования», – заверили в оперштабе.

В стационаре на карантине находятся 32 пациента с отрицательным результатом и семь сотрудников с положительным. «К работе в больнице приступили 10 медработников вахтовым методом. Проводятся противоэпидемические мероприятия по терапевтическому и кардиологическому отделениям больницы», – добавили в оперативном штабе Пермского края.

Пермь, Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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