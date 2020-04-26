В Перми новый очаг коронавируса в больнице – диагноз поставили пяти врачам

В Перми выявлен новый очаг коронавируса в медучреждении. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе краевого минздрава, речь идет о терапевтическом и кардиологическом отделениях городской клинической больницы № 7. Там у пятерых сотрудников первый тест на Covid-19 показал положительный результат. Напомним, по регламенту, в таком случае проводится еще одно исследование проб, чтобы подтвердить диагноз.

«Четыре работника сейчас находятся на изоляции дома. Одна сотрудница в краевой клинической больнице. Специалистами Роспотребнадзора определён круг контактных лиц, все взяты под медицинское наблюдение», – уточнили в минздраве региона.

Пробы были взяты у всех сотрудников больницы, включая другие отделения, результаты отрицательные. Также ожидаются результаты анализов у тех, кто проходит лечение в ГКБ № 7.

Добавим, что пациентов этих отделений, пока не будут выписывать – те, кто должны были покинуть медучреждение в понедельник, останутся в больнице еще на две недели. Всего там проходят лечение 49 пациентов. Новых больных в эти отделения не берут.

Напомним, ранее очаг заражения обнаружили в больнице «РЖД-Медицина», которая находится в ведении Свердловской железной дороги. Первоначально там было зарегистрировано 48 случаев с подозрением на Covid-19, из них у 11 сотрудников учреждения, 37 – у пациентов.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 24.04.20

В ведомственной больнице РЖД вспышка коронавируса – заразились пациенты и врачи. / В Прикамье будут закрывать на 14-дневный карантин приезжающих из Москвы и Петербурга. / В Пермском крае 31 новый заболевший коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»