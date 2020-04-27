Число умерших от коронавируса в Перми увеличилось до шести

В Пермском крае еще два человека скончались от коронавируса. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с Covid-19. Там уточнили, что новые жертвы китайского вируса – это пациенты ведомственной больницы Свердловской железной дороги «РЖД-Медицина». «Оба случая зафиксированы посмертно, у них были сопутствующие тяжелые заболевания, которые и стали основной причиной летального исхода», – объяснили там.

Таким образом, число летальных исходов у пациентов с коронавирусом в Прикамье увеличилось до шести. Выздоровел 61 человек. Лечение проходят 387 человек.

Всего за сутки в регионе выявлено 20 новых случаев, причем 11 человек госпитализированы, а остальные девять изолированы дома, болезнь у них протекает бессимптомно. «Из 20 новых выявленных случаев – девять мужчин, девять женщин и двое детей (девочка и мальчик). Один человек прибыл из Москвы, один – из Турции, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. Младше 45 лет – 14 человек, два человека в возрасте 45-65, еще двое старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц – под наблюдением специалистов», – сообщили в оперштабе.

Всего в Пермском крае число заражений досушило 454.Вчера, напомним, в регионе был зарегистрирован 61 новый случай заражения. «Ежедневный прирост составил 4,6%», – уточнили в оперативном штабе.

Пермь, Екатерина Норсеева

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