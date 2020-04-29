В Пермском крае число новых заболевших коронавирусом снижается три дня подряд

Число новых случаев заражения в Пермском крае снижается несколько дней подряд. Об этом свидетельствует официальная статистика Роспотребнадзора. Так, за последние сутки выявлено 10 новых случаев – четыре мужчины, пять женщин и один ребенок, которые ранее контактировали с зараженными в Прикамье. Они изолированы до того, как пришли положительные тесты, и находятся под наблюдением медиков.
Отметим, что накануне было зарегистрировано 17 новых случаев, а днем ранее – 20. Прирост за последние сутки составил 2,1%.
Сейчас в больницах находится 261 человек, 126 имеют бессимптомное течение. На карантине как контактные находятся 2024 человека. Выздоровели – 86. Скончались – восемь.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 27.04.20
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