В Пермском крае число новых заболевших коронавирусом снижается три дня подряд

Число новых случаев заражения в Пермском крае снижается несколько дней подряд. Об этом свидетельствует официальная статистика Роспотребнадзора. Так, за последние сутки выявлено 10 новых случаев – четыре мужчины, пять женщин и один ребенок, которые ранее контактировали с зараженными в Прикамье. Они изолированы до того, как пришли положительные тесты, и находятся под наблюдением медиков.

Отметим, что накануне было зарегистрировано 17 новых случаев, а днем ранее – 20. Прирост за последние сутки составил 2,1%.

Сейчас в больницах находится 261 человек, 126 имеют бессимптомное течение. На карантине как контактные находятся 2024 человека. Выздоровели – 86. Скончались – восемь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

Число умерших от коронавируса в Перми увеличилось до шести. / В Перми новый очаг коронавируса в больнице – диагноз поставили пяти врачам. / В ведомственной больнице РЖД вспышка коронавируса – заразились пациенты и врачи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»