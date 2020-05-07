В Прикамье выписано рекордное количество выздоровевших от коронавируса

За последние сутки в Пермском крае выписали 43 человека, которым ранее поставили диагноз «коронавирус нового типа». Все они выздоровели. Это рекордный суточный показатель, сообщили в оперативном штабе региона. Всего в Пермском крае с начала эпидемии выздоровели 273 человека.

Число умерших, у кого был найден коронавирус, достигло 18 человек – еще один человек скончался накануне.

По последним данным Роспотребнадзора, в регионе выявлено 26 новых случаев Covid-19. Общее число заражений – 699.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 29.04.20

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