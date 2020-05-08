В Прикамье выписали еще 36 пациентов, выздоровевших после коронавируса

За последние сутки из медучреждений Пермского края врачи выписали 36 человек, выздоровевших от Covid19, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Общее число выздоровевших составило 309 человек.

В оперштабе края подчеркнули, что 36 человек – это только те, кто были госпитализированы. Однако примерно у четверти пациентов инфекция протекает бессимптомно, поэтому они находятся не в больницах, а изолированы дома под меднаблюдением. «Информация об оправившихся пациентах еще уточняется», – сказали в оперштабе.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 07.05.20

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