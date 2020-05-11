Больше половины заболевших коронавирусом в Прикамье вылечились

В Пермском крае больше половины заболевших коронавирусной инфекцией выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Только за последний сутки из больниц выписан 21 человек, а всего врачи вылечили 384 человека. «Таким образом, больше половины заболевших новой коронавирусной инфекцией в Прикамье выздоровели», – напомнили в оперштабе Пермского края.

По последним данным, за последние сутки подтверждено 10 новых случаев коронавируса, а всего с появления первого пациента в регионе было 753 случая заражения. «Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в оперштабе со ссылкой на минздрав.

Отметим, что в Пермском крае умерли 22 пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Часть из них находились в больницах и проходили лечение от других заболеваний.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 08.05.20

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