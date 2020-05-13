В Прикамье число выздоровевших за сутки превысило число заболевших

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 48 человек, сообщили «Новому Дню» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. При этом выздоровели – 54 человека.

«Среди новых заболевших – вернувшиеся из Якутии пермские вахтовики, заразившиеся не в нашем регионе. С ними ежесуточный прирост больных превышает 6 %, без них – менее 5 %», – уточнили в региональном оперштабе.

Пермь, Екатерина Норсеева

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