Власти Прикамья объяснили, почему начала расти статистика по заболевшим коронавирусом

В Пермском крае за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвержден у 42 человек. «26 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 15 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно», – сообщили в оперштабе региона.

Там уточнили, что всего в Прикамье зафиксировано 24 летальных исхода, связанных с Covid-19.

С начала распространения болезни в регионе число инфицированных достигло 871. В последние дни динамика пошла в рост – ситуацию прокомментировал замглавы краевого минздрава Евгений Камкин. «С учетом инкубационного периода, это связано с повышенной активностью граждан Пермского края в конце апреля – начале мая и снижением общей настороженности и бдительности в период неблагополучной эпидемической ситуации. Так, в период с 26 по 30 апреля средний индекс самоизоляции в Перми составлял 2.4 балла, это значит, что на улицах было много людей. Напоминаю, до сих пор важно соблюдать режим самоизоляции и, по возможности, максимально ограничивать социальные контакты, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, чтобы снизить прирост заболеваемости и сохранить свое здоровье», – сказал он.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 13.05.20

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