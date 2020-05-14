Пермские власти все же разрешили маникюр, педикюр и массаж

Власти Пермского края сообщили о том, что будут проводить служебную проверку в отношении замруководителя администрации губернатора Льва Гершанока, который сообщил недостоверную информацию во время брифинга 12 мая. Он сообщил, в частности, что в салонах красоты, которые открылись по решению краевого оперштаба на этой неделе, можно будет только стричься. Однако это не так.

В краевой администрации пояснили, что организации, чей вид деятельности регламентирован ОКВЭД 93.02, могут оказывать и другие услуги клиентам – красить и укладывать волосы, брить и подравнивать бороды, делать маникюр и педикюр, массаж, и так далее.

«Но не стоит забывать о серьезных санитарных нормах, которые необходимо выполнять во избежание распространения коронавируса и соблюдения исполнения указа главы региона, а также рекомендаций Роспотребнадзора и главного санитарного врача РФ», – цитирует пресс-секретаря главы региона Станислава Шубина издание «Новый компаньон».

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 14.05.20

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