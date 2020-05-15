В Прикамье число заразившихся коронавирусом приблизилось к тысяче

В Пермском крае за последние сутки подтвержден коронавирус еще у 50 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего с момента распространения инфекции в регионе заразился 921 человек. При этом большая часть уже выздоровела – поправились 540 человек, из них 36, по данным ИЦК, за последние сутки.

Также известно об еще одной смерти от коронавируса. Число жертв Covid-19 достигло 13 человек. В оперштабе Пермского края уточняют, что еще у 12 скончавшихся вирус был обнаружен, но не он стал причиной смерти.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 14.05.20

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