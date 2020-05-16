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Суббота, 16 мая 2020, 11:40 мск

Новости Пермь

Новости, Кратко

В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердили у 52, выздоровели 49

За последние сутки коронавирус подтвержден у 52 человек в Пермском крае, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. За это же время выздоровели 49 человек.

Таким образом, число инфицированных с момента начала распространения Covid-19 в регионе составило 973 человека. Выздоровели 589 человек. За все время от коронавируса умерли 13 человек в Пермском крае.

Пермь, Екатерина Норсеева

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