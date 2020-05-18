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Понедельник, 18 мая 2020, 11:19 мск

Новости Пермь

Новости, Кратко

Число зарегистрированных случаев Covid-19 в Прикамье достигло 1073

В Пермском крае за последние сутки выявлено 49 новых заболевших Covid-19, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Таким образом, число инфицированных с начала распространения болезни в регионе достигло 1073. Выздоровели – 589 человек. Причем по данным оперштаба региона, из больниц за минувшие сутки выписали пятерых.

«Из 49 новых инфицированных – 14 мужчины, 34 женщины, 1 ребенок. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов», – сообщили в оперштабе.

Пермь, Екатерина Норсеева

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