Число зарегистрированных случаев Covid-19 в Прикамье достигло 1073

В Пермском крае за последние сутки выявлено 49 новых заболевших Covid-19, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Таким образом, число инфицированных с начала распространения болезни в регионе достигло 1073. Выздоровели – 589 человек. Причем по данным оперштаба региона, из больниц за минувшие сутки выписали пятерых.

«Из 49 новых инфицированных – 14 мужчины, 34 женщины, 1 ребенок. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов», – сообщили в оперштабе.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 18.05.20

Пермяки могут сдать анализ на антитела к коронавирусу. / В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердили у 52, выздоровели 49. / Власти готовы вновь ужесточить режим – если сохранится динамика по новым заболевшим. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»