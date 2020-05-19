Инфоцентр по коронавирусу: в Прикамье 52 новых заболевших, 11 выздоровели

В Пермском крае за последние сутки коронавирус выявлен у 52 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Выписаны из больниц – 11 человек.

По информации оперштаба региона, число выздоровевших за сутки больше. «За последние сутки из медучреждений Прикамья выписано еще 29 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Общее число оправившихся увеличилось до 556», – сообщили сегодня утром в оперативном штабе.

В свою очередь, в ИЦК сообщили о 600 выздоровевших пермяках за весь период с момента начала распространения инфекции в крае.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 18.05.20

Число зарегистрированных случаев Covid-19 в Прикамье достигло 1073. / Пермяки могут сдать анализ на антитела к коронавирусу. / В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердили у 52, выздоровели 49. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»