В Прикамье 53 новых заболевших коронавирусом

За сутки в Пермском крае выявлено еще 53 случая заражения коронавирусом, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе зарегистрировано 1178 случаев заражения.

По информации оперативного штаба Пермского края, в регионе 33 летальных исхода пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. «В 14 случаях люди умерли от Covid-19, в 19 случаях – не от него. Так, умерла женщина 81 года, у которой была подтвержденная коронавирусная инфекция и сопутствующие заболевания связанные с возрастом», – сообщили сегодня утром в оперштабе.

Пермь, Екатерина Норсеева

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