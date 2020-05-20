Махонин продлил режим самоизоляции в Прикамье до 8 июня

В Пермском крае режим самоизоляции, введенный из-за ситуации с распорстранением коронавируса, продлен до 8 июня 2020 года. Об этом сообщили в оперативном крае региона. Решение принято по итогам сегодняшнего заседания.

Как отметил и.о. губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, самоизоляция продлевается из-за того, что темп прироста заболеваемости в последние дни выше 5%. «Если сделать это сейчас [открыть кафе, торговые центры, места общего пользования], то может произойти новая вспышка заболевания, и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер», – сказал главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.

Изменения в указ главы региона будут внесены сегодня, 20 мая.

Пермь, Екатерина Норсеева

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