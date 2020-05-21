Число заболевших коронавирусом в Пермском крае удваивается каждые десять дней

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал динамику распространения Covid-19 в Пермском крае. Ежедневный прирост заболевших в регионе замедляется – удвоение числа инфицированных происходит раз в десять дней. Неделю назад этот показатель был выше – раз в восемь дней.

«В начале месяца удвоение числа выявленных инфицированных происходило каждые семь дней, однако последние две недели рост идет на спад», – сказали в ИЦК.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 20.05.20

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