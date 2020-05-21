Центр по мониторингу коронавируса: за сутки заболели 48 пермяков, 19 выздоровели

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил свежие данные по Пермскому краю. За последние сутки в регионе подтвержден диагноз Covid-19 у 48 человек. Всего с начала распространения инфекции в крае заразились 1226 человек.

Данные оперштаба и ИЦК по числу выздоровевших разнятся. Региональные власти сообщили о том, что за сутки последние сутки 33 человека выписаны (всего 590 выздоровевших), у федерального информцентра данные о 19 выздоровевших пациентах (всего 619).

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 21.05.20

Число заболевших коронавирусом в Пермском крае удваивается каждые десять дней. / В Прикамье 53 новых заболевших коронавирусом. / Махонин продлил режим самоизоляции в Прикамье до 8 июня. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»