Число выздоровевших от коронавируса за последние сутки в Прикамье превысило число новых заболевших

За последние сутки в Пермском крае зарегистрирован 51 случай заражения Covid-19, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в России. Регион находится на 47 месте в стране по числу новых заболевших за сутки.
При этом сегодня статистика позитивна – число выздоровевших превысило число заболевших. За последние сутки из больниц Прикамья выписаны 58 человек.
Всего с момента начала распространения Covid-19 в регионе вирус подхватили 1277 человек, умерли – 33 человека, выздоровели – 677.
Пермь, Екатерина Норсеева
Пермь. Другие новости 21.05.20
Центр по мониторингу коронавируса: за сутки заболели 48 пермяков, 19 выздоровели. / Число заболевших коронавирусом в Пермском крае удваивается каждые десять дней. / В Прикамье 53 новых заболевших коронавирусом. Читать дальше
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