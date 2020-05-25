В Пермском крае 43 новых заболевших, 36 – выздоровевших

За последние сутки в Пермском крае выявлено 43 новых заболевших коронавирусом. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на 55 строчке по числу новых случаев в стране. Всего в Прикамье с момента начала распространения заболевания инфицированы оказались 1410 человек.

За сутки медики выписали из больниц еще 36 выздоровевших пермяков. Всего от болезни оправились уже 792 человека.

Добавим, по данным оперативного штаба Пермского края, в регионе скончались 45 человек с коронавирусом. У ИЦК информация о 14 летальных случаях.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 22.05.20

Число выздоровевших от коронавируса за последние сутки в Прикамье превысило число новых заболевших. / Центр по мониторингу коронавируса: за сутки заболели 48 пермяков, 19 выздоровели. / Число заболевших коронавирусом в Пермском крае удваивается каждые десять дней. Читать дальше

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