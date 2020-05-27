В Прикамье за сутки заболевших коронавирусом в полтора раза меньше, чем выздоровевших

В Пермском крае за последние сутки коронавирусом заболели 66 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Таким образом, общее число инфицированных с момента начала распространения инфекции составило 1495 человек.

По данным ИЦК, умерли еще три человека, кому был поставлен диагноз коронавирус. Таким образом, в Прикамье Covid-19 унес жизни 19 человек по федеральной статистике, по информации регионального оперативного штаба

Выздоровевших за сутки в полтора раза больше, чем новых заболевших – 66 человек. Всего оправились от болезни 892 человека.

Пермь, Екатерина Норсеева

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