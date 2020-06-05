В честь Дня России людям разрешат собираться группами по пять человек

Пермские власти приняли решение о послаблении режима самоизоляции, но только на один день – 12 июня. Это День России, в который также отмечают дни рождения многие города России, в том числе и в Прикамье, включая столицу края.

Как сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса, 12 июня жителям региона можно будет собираться группами до пяти человек. «По аналогии с праздничными мероприятиями, посвященными 75-летию Победы», – сказали в оперштабе.

Напомним, сейчас в Перми и других городах края разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но собираться можно не больше, чем по два человека.

Пермь, Екатерина Норсеева

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