В Пермском крае фотограф запечатлел редкое природное явление – замерзшие волны (ФОТО)

В городе Чайковском фотограф запечатлел необычное природное явление – замерзшие волны на Воткинском водохранилище. Логичным объяснением было бы то, что вода застыла в причудливых фигурах из-за похолодания, но резкого снижения температуры воздуха в этой части Пермского края в последние дни не было. Столбики термометров и ночью не опускаются ниже -5…-7 градусов.

Как рассказал «Новому Дню» автор снимков Кирилл Ленин, прежде он таких явлений в этом районе не наблюдал. «Обычно в это время года уже лежит снег и подобного не видно», – сказал он.

Пермь, Елена Сычева

Пермь. Другие новости 17.11.20

На маршруте «перевал Дятлова – плато Маньпупунёр» поставят жилые модули, выдерживающие температуру до -50 С. / В пермском городе бюро СМЭ отменило приемы «в связи с большим количеством умерших» (ФОТО). / 79-летней пенсионерке с подозрением на Covid-19 и пневмонией отказали в госпитализации. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»