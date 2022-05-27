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Пятница, 27 мая 2022, 10:23 мск

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На трассе Пермь – Екатеринбург КамАЗ снес кузовом пешеходный мост (ВИДЕО)

Сегодня в 05:20 обрушился пешеходный мост на 55-м км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. По сообщению ГУ МЧС Пермского края, сотрудники ГИБДД организовали объезд места аварии через деревню Платошино и поселок Кукуштан Пермского края.

Как сообщает интернет-паблик «Инцидент. Екатеринбург», проезжавший под мостом водитель КамАЗа ехал с поднятым кузовом и задел надземный переход, тот упал. К счастью, обошлось без жертв: на мосту и встречной полосе трассы никого не было. Сам водитель чудом остался жив.

Пермь, Елена Владимирова

© 2022, РИА «Новый День»

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