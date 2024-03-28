ЛЭП в Приуралье защитят от птиц с помощью специальных устройств

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала начал установку птицезащитных устройств на 11 магистральных линиях электропередачи на территории Приуралья – в Кировской области, Удмуртской Республике и Пермском крае. Это позволит повысить надежность работы электросетевой инфраструктуры трех регионов и снизить риск гибели птиц от ударов током.

Птицезащитные устройства антиприсадочного типа не дают птицам садиться на опоры и вынуждают их искать более безопасные места для отдыха и гнездования. Особое внимание энергетики уделяют зонам обитания видов птиц, занесенных в красную книгу регионов, таких как дербник, воробьиный сыч, дубровник и другие. Пучок длинных, покрытых изоляционным материалом шипов с безопасными наконечниками крепится к горизонтальным частям опоры и не позволяет птице присесть на нее.

Работы будут проведены на таких значимых для региона линиях, как 500 кВ «Пермская ГРЭС – Калино» и «Пермская ГРЭС – Северная», «Воткинская ГЭС – Вятка», которые участвуют в выдаче электроэнергии самой мощной подстанции Пермского края и Воткинской гидроэлектростанции. Всего планируется установить почти 300 устройств.

Пермь, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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