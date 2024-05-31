«Россети» приступили к модернизации магистральных ЛЭП в Пермском крае

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установят более 900 новых опор на двух одноцепных линиях электропередачи 220 кВ «Яйвинская ГРЭС – Калино». Эти ЛЭП проходят в том числе по местности со сложным горным рельефом, в районах с высокими гололедными и ветровыми нагрузками. Энергетики демонтируют свыше 400 существующих опор (около 50% от их общего количества), а установят более 900 новых. Таким образом пролеты между опорами сократятся почти в 2 раза. Это повысит устойчивость ЛЭП при снегопадах и обледенениях, создающих нагрузку на провода и грозозащитные тросы.

Вместе с опорами будет полностью заменена вся линейная арматура, изоляторы и фундаменты. На ЛЭП смонтируют компактированный провод с улучшенными аэродинамическими свойствами и грозотрос, плакированный алюминием. С учетом территории прохождения будут установлены птицезащитные устройства.

Работы проводятся поэтапно, их завершение запланировано на конец 2025 года, – отметили в пресс-службе компании. От безаварийного функционирования ЛЭП зависит надежность электроснабжения потребителей Березниковско-Соликамского и Чусовского энергоузлов Пермского края, включая предприятия металлургии и агрохимического сектора.

© 2024, РИА «Новый День»

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