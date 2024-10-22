Гость из Нижнего Тагила привез на цыганскую свадьбу корь

Вспышка кори произошла после цыганской свадьбы в Перми. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 21 сентября по 12 октября среди цыганского населения зарегистрировано 13 случаев заболевания корью (из них 10 лабораторно подтвержденных): девять человек заболели в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района Перми и четыре – в деревне Федотово Пермского муниципального округа. Также в поселке Чапаевский корь обнаружена у гражданки РФ – сотрудницы местного магазина.

Как сообщается, источник инфекции прибыл в Пермский край из Нижнего Тагила, распространению вируса способствовало тесное общение гостей свадьбы, а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори.

В отношении цыганского населения Роспотребнадзором проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мер, а также вакцинация.

Пермь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube