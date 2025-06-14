В Перми двое детей погибли и еще двое пострадали из-за отравления угарным газом

В Перми следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух детей в одной из квартир в доме по улице Охотников. В субботу, 14 июня, там были обнаружены четверо несовершеннолетних в бессознательном состоянии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Прибывшие на место медики скоро помощи констатировали смерть двоих несовершеннолетних 2007 и 2010 годов рождения. «По предварительным данным, несовершеннолетние скончались в результате отравления угарным газом», – говорится в сообщении.

Еще двое детей 2011 года рождения госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и потерпевших, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. «Прокуратура Кировского района Перми контролирует установление обстоятельств, причин и условий гибели несовершеннолетних, оставшихся без присмотра взрослых в одном из жилых домов по улице Охотников. Прокуратура также контролирует расследование уголовного дела, которое возбудили правоохранительные органы по данному факту», – сказано в сообщении регионального надзорного ведомства. Также прокуратура даст оценку действиям (бездействию) органов системы профилактики.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube