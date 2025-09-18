Пермский театр «У Моста» даст гастроли в Москве

В начале октября пермский театр «У Моста» даст несколько спектаклей в столичном центре «На Страстном». Москвичам покажут пять спектаклей – от детектива и комедии до мистического триллера.

«Для нас каждая поездка в Москву – это всегда волнительная и радостная встреча со зрителем, который нас знает и любит. Мы везем нашу классику, проверенную временем, и новые работы, которые уже успели полюбиться пермской публике. Это всегда диалог, особый энергетический обмен. Мы всегда с нетерпением ждем встречи с московским зрителем и готовы подарить ему настоящее театральное чудо, ради которого и существует наш театр», – говорит художественный руководитель театра Сергей Федотов.

В программе гастролей театра «У Моста» детектив «Замок Рейвенскрофт» по пьесе Дона Нигро, грузинская комедия «Мачеха Саманишвили», мистическая постановка по гоголевскому «Вию», любимая зрителями история в спектакле по пьесе «Любовь и голуби» Владимира Гуркина и драма «Тевье-молочник» по одноименному циклу рассказов Шолом-Алейхема.

Пермь, Елена Сычева

