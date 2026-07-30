Пермский край подвергся самой масштабной атаке БПЛА: за два дня сбито более 50 дронов

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о самой массированной атаке украинских беспилотников на регион. По его словам, за два дня в Прикамье сбили 53 дрона.

«Пермский край подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА. Силами ПВО и мобильными огневыми группами вчера было сбито 23 беспилотника, сегодня – 30», – сообщил Махонин в видеобращении в своем Max-канале.

По его словам, в результате отражения сегодняшней атаки есть незначительные повреждения двух нежилых строений, обломки одного из сбитых дронов упали на границу придомового участка в Очерском округе. Никто не пострадал. Оперативные службы уже приступили к устранению последствий.

«Цель врага понятна – он бьет по нашим предприятиям, – добавил Махонин. – И это не случайно. Промышленность Прикамья – опора края и всей страны».

Губернатор также отметил, что совместно с Министерством обороны принимаются все меры для защиты населения и защиты предприятий. Силы экстренного реагирования работают круглосуточно и четко знают свой алгоритм действий, подчеркнул он.

«Своими атаками враг пытается посеять панику. Наша задача – сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации», – заключил Махонин.

Режим беспилотной опасности был объявлен сегодня в Пермском крае около 10:00 и действовал на протяжении почти четырех часов. Аэропорт Перми приостанавливал работу.

Пермь, Наталья Петрова