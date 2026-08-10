Аэропорт Перми закрыли из-за ЧП с самолетом

В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за ЧП воздушная гавань временно не принимает и отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Сегодня в 15:48 самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об открытии аэропорта сообщим дополнительно», – сказано в сообщении.

Пассажирам рекомендовали следить за статусом рейса на онлайн-табло на сайте аэропорта и в чат-боте.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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