Силы противоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Пермский край. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона.

В ведомстве попросили местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников, а также не снимать и не выкладывайте в соцсетях работу ПВО, чтобы не помогать врагу.

В регионе с 6:30 действует режим беспилотной опасности. В районах поселка Зюкайка и села Березовка введен режим «Ковер» радиусом действия 150 км, сообщило региональное управление МЧС.

Аэропорт Перми приостановил прием и выпуск рейсов. В самом городе завыли сирены воздушной тревоги, включено голосовое оповещение об угрозе БПЛА.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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