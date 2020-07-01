В Молдове ликвидирован завод, который нелегально производил вертолеты

Молдавская прокуратура и полиция закрыли незаконный завод по производству вертолетов. Он располагался в восточной части страны на реке Днестр в городе Криулень.

«За последние несколько месяцев полиция зарегистрировала незаконную деятельность хорошо организованной группы людей, занимающихся производством вертолетов», – говорится в заявлении МВД. Многоцелевые легкие вертолеты предназначались для экспорта в страны бывшего СССР и Африку.

Во время рейда полиция обнаружила более десяти вертолетов на разных стадиях разработки. Все они были изготовлены без необходимых разрешений и документации о происхождении использованных компонентов и оборудования.

Молдавская полиция имеет информацию о том, что машины должны были транспортироваться на Украину. Оттуда они должны были отправиться в Африку, в частности в Зимбабве, где якобы не требуется никаких документов.

По данным властей Молдавии, большинство подозреваемых в организации незаконного производства – жители Приднестровья.

Прокуратура начала расследование в отношении как минимум двух человек, которые намеревались вывезти машины из Молдовы. В случае осуждения им грозит до десяти лет лишения свободы.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 05.08.19

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