В Молдове ликвидирован завод, который нелегально производил вертолеты

Молдавская прокуратура и полиция закрыли незаконный завод по производству вертолетов. Он располагался в восточной части страны на реке Днестр в городе Криулень.
«За последние несколько месяцев полиция зарегистрировала незаконную деятельность хорошо организованной группы людей, занимающихся производством вертолетов», – говорится в заявлении МВД. Многоцелевые легкие вертолеты предназначались для экспорта в страны бывшего СССР и Африку.
Во время рейда полиция обнаружила более десяти вертолетов на разных стадиях разработки. Все они были изготовлены без необходимых разрешений и документации о происхождении использованных компонентов и оборудования.
Молдавская полиция имеет информацию о том, что машины должны были транспортироваться на Украину. Оттуда они должны были отправиться в Африку, в частности в Зимбабве, где якобы не требуется никаких документов.
По данным властей Молдавии, большинство подозреваемых в организации незаконного производства – жители Приднестровья.
Прокуратура начала расследование в отношении как минимум двух человек, которые намеревались вывезти машины из Молдовы. В случае осуждения им грозит до десяти лет лишения свободы.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 05.08.19
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