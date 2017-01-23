В Новосибирск пришли «милые котята» / Кто и зачем проводит в городе многочисленные акции протеста

Публикации за 23.01.17

Новосибирские СМИ и соцсети завалены призывами к различным митингам. Эксперты и пользователи соцсетей активно обсуждают – что и кто стоит за происходящим. В числе главных организаторов митингов неизменно называют бывшего чиновника Виктора Козодоя, коммерсанта Сергея Дьячкова и юриста Евгения Митрофанова.

Одну из версий озвучило издание АПН: «Изначально было ощущение, что Козодой и Дьячков в очередной раз затеяли это с целью решения собственных финансовых проблем. Однако, как выясняется, дело обстоит гораздо хуже – оказывается, что финансируется вся это клоунада из-за границы через соратника Козодоя – участника митингов – новосибирского юриста Евгения Митрофанова. По имеющейся информации, работа Козодоя и протестные акции финансируются через Евгения Боевича Митрофанова, явно недружелюбно настроенного к родному Отечеству».

Есть сведения, что Евгений Митрофанов учился в Moscow School of Political Studies – заведения, являющегося иностранным агентом, деятельность которого финансируется из США. «В девяностые Евгений Митрофанов оказался в рядах чиновников, откуда угодил на скамью подсудимых и затем в места лишения свободы за банальную взятку: в 2002 году, являясь сотрудником Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, совершил преступление, предусмотренное ч. 4 стати 290 УК РФ (получение взятки), и осужден на три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Лишен классного чина «референт государственной службы» и права занимать государственные и муниципальные должности» – отмечает АПН.

После отбытия наказания Митрофанов переквалифицировался в общественные деятели, возглавил Новосибирский Фонд защиты прав потребителей, источники финансирования деятельности которого до сих пор вызывают много вопросов. Звучали обвинения в том, что деньги приходят через подставные фирмы, а идут они из американских неправительственных организаций. Минюст России, опираясь на собранные данные, объявил фонд Митрофанова иностранным агентом, после чего он был закрыт.

Однако это не помешало взаимодействию Митрофанова и Козодоя. По свидетельству ряда СМИ, их связывают давние и тесные отношения, а их подписи – среди инициаторов митингов. Есть информация о том, что еще в бытность чиновником Козодой часто привлекал Митрофанова к решению разного рода задач, правда, схема всегда была одна – Митрофанов сначала «наезжал» на власть под видом отстаивания интересов населения, а Козодой, будучи чиновником, уговаривал экс-губернатора Юрченко (отправлен в отставку в связи с утратой доверия) решать вопросы.

Небезынтересно и то, что в 2016 году за заслуги в такого рода деятельности Евгений Митрофанов стал победителем конкурса американской некоммерческой организации The Sunlight Foundation. Известный публицист Максим Калашников в своей книге «Мировая революция 2.0» рассказал много интересного об этом фонде, в том числе и то, что этот фонд участвовал в финансировании так называемых «цветных» революций на Ближнем Востоке и на территории стран бывшего СССР.

По данным Калашникова, TheSunlightFoundation, которая премировала соратника Козодоя – Евгения Митрофанова, учреждена на средства миллиардеров Рокфеллеров, и входит в так называемую сеть – GlobalVoices. Основателями этой сети считаются New America Foundation, Беркмановский «Центр Интернета и общества», а также известный блогер Итан Цукерман – член «глобального совета директоров «Фондов Сороса».

Все эти люди и организации принимали и принимают непосредственное участие в разработке сценариев революций и в подготовке оппозиционного ядра активистов в ряде стран, которые они называют странами – мишенями. Среди них: Украина, Египет, Ливия и Сирия и т.д.

Основная цель деятельности сети GlobalVoices – обучение активистов, протестующих против действующей власти. В арсенале обучения и действий – целый набор информационных программ. Например, Беркмановский центр заключает контракты с актерами, которые выступают на гей-парадах и эпатируют публику издевательством над религиозными символами.

С помощью таких сетей США удалось «обработать» немало активистов. Отучившись в специальных школах основам демократии и гражданского общества, изучив политические технологии и основы протестного движения, они стали ударным отрядом так называемых «демократических преобразований». В качестве основных задач сети Максим Калашников выделяет следующие: анализ уязвимых сообществ стран-мишеней; регулярная поставка вербальных и визуальных данных из стран-мишеней; мониторинг оборонительных действий стран-мишеней; организационное обучение; «культурная обработка» всем диапазоном информационных ресурсов как извне, так и изнутри сообществ-мишеней…».

Как правило, обучаемых активистов используют втемную и для начала привлекают громкими словами о свободе слова и призывами к взаимодействию на основе общих идеалов. Как сам говорил Цукерман: «Благодаря технологиям, теперь каждый может взять в свои руки власть прессы. Мы стремимся работать вместе более эффективно и действовать с большей силой. Мы верим в личные, политические и мощные узы между отдельными людьми из различных частей света».

По словам члена Общественной палаты России Вероники Крашенинниковой, Итан Цукерман основательно приложил руку к разжиганию той же «арабской весны», сам он с удовольствием делится опытом «интернет-активизма». По словам Крашенинниковой: организаторы такого подхода на самом деле используют метод, уже ставший классикой: выдвиньте вперед невинных и беззащитных, и пусть государство попробует бороться против них. В западной практике дестабилизации и «цветных революций» это называется «теория милых котят» (the cute cat theory).

Смысл простой. Вместе с провокационным содержанием, например, призывами к неповиновению, размещайте фотографии кошек или любые другие популярные невинные сюжеты, вроде «где купить велосипед в моем районе». Если государство блокирует эти страницы, оно выглядит ужасающе репрессивным – «даже котят подавляет!" и одновременно до смешного слабым – «даже котят боится!". Сравните этот подход с заявлениями Виктора Козодоя, когда он обращается к студентам, призывая их на митинги, у себя на странице в Facebook: «…у вас, станет гораздо меньше «свободных» денег – вам придётся сокращать расходы на кафе, клубы, интернет и другие интересные и привычные вам вещи... Выходите на митинг!…».

Сетевое оружие весьма эффективно. Для посетителей социальных сетей специально создается впечатление, что в протестные действия включаются массы людей. А то, что происходит потом, всем известно – стоит лишь взглянуть на страны, которые были мишенями TheSunlightFoundation. Выходит из строя производство и транспорт, рушится социальная сфера, идет дикий рост цен, массовая безработица. В Египте потерпел крах туризм – основная отрасль экономики страны. Обрушился рынок недвижимости. Растаяли, как туман, огромные вложения государств в энергетику, в орошение пустынь, в транспорт и жилищно-коммунальную инфраструктуру. Лишилось государственной поддержки сельское хозяйство. Рухнули государственные проекты развития. Например, планы строительства АЭС в Египте и зоны органического земледелия вдоль побережья Ливии. В Сирии – война. В Украине – развал и разруха. И очевидно, что одной из главных «стран-мишеней» для этой сети сегодня является Россия. Тем более, что еще в 2007 на Западе стартовал проект «Интернет и демократия», в рамках которого мишенью стала русскоязычная блогосфера.

Так что похоже, что в Новосибирск пришли те самые «милые котята» и повестку раскачивают представители глобальной иностранной сети GlobalVoices. Вполне возможно, что начинается отработка программ и схем, которые затем будут масштабированы, что, безусловно, угрожает национальной безопасности и требует самого пристального внимания со стороны ФСБ и других компетентных структур. «Плодотворное сотрудничество Митрофанова с зарубежными фондами говорит о том, что он, фактически, используется ими как агент влияния. Получается, что и Виктор Козодой с его митингами под видом защиты прав населения фактически выполняет указания Митрофанова по росту протестных настроений в регионе», – резюмирует АПН.

Новосибирск, Александр Никифоров

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