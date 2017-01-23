Премьер-министр Маврикия передал свой пост в наследство сыну: оппозиция рвет и мечет

Публикации за 23.01.17

Сегодня 86-летний премьер-министр республики Маврикий Анеруд Джагнот передал свой пост «по наследству» своему сыну – 55-летнему Правину. Оппозиция подвергла резкой критике такой политический ход, однако повлиять на решение у них возможности не было, передает BBC News.

Свое решение уходящий премьер-министр аргументировал тем, что для него настало время подать в отставку и отказаться от своего поста «в пользу более молодого и динамичного лидера».

Сейчас перед новым премьер-министром стоит задача – сформировать правительство. При этом, как отмечает ресурс LeMauricien, Анеруд Джагнот останется в составе местной администрации в должности министра-наставника.

Парламентская оппозиция восприняла это решение как вызов конституционному строю страны. Профессор и общественный деятель Джек Бизлал заявил, что будет оспаривать решение о назначении Джагнота-младшего. По его мнению Анеруд Джагнот –«узурпатор», который навязывает своего сына в качестве преемника.

Между тем, другая часть политической элиты указывает на законность такого преемничества, так как согласно сложившейся государственной системе премьер-министром назначается лидер политической партии, которая имеет большинство в парламенте, однако отмечает, что «нравственность такого подхода вызывает сомнение».

Правин Джагнот до настоящего времени занимал должность министра финансов Маврикия, а также возглавлял партию «Боевое социалистическое движение».

Анеруд Джагнот – политический деятель республики Маврикий, который в разный период занимал должности премьер-министра и президента республики. На посту президента также подвергался критике за свое «чрезмерное вмешательство» в процесс управления страной.

Маврикий – островное государство в Индийском океане, имеет большую популярность среди европейских туристов, являясь одним из самых красивых и дорогих туристических курортов наряду с Мальдивскими и Сейшельскими островами.

Порт-Луи, Мария Вяткина

Порт-Луи. Другие новости 23.01.17

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