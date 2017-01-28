NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 28.01.17

Российские спецслужбы обвинили в попытке повлиять на работу Нобелевского комитета / Россия: Это паранойя

Российские спецслужбы обвинили в попытке повлиять на работу Нобелевского комитета Россия: Это паранойя

Россию обвиняют в попытке повлиять на работу Нобелевского комитета. Речь идет о выдвижении президента Украины на премию мира – якобы, российские спецслужбы разработали спецоперацию, чтобы не дать Петру Порошенко стать лауреатом.

Летом 2015 года в Интернете было обнародовано письмо спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана в посольство США в Осло, в котором Киев благодарит Вашингтон за содействие в выдвижении Петра Порошенко на Нобелевскую премию мира и отмечается, что президенту Украины исключительно важно получить гарантии присуждения награды. По версии полицейской службы безопасности Норвегии, письмо было вброшено специально, чтобы дискредитировать потенциального лауреата премии. Это заявление основывается на том, что о письме сообщили пророссийские сайты, а Вашингтон и Киев не признали подлинность письма.

Позже к директору Нобелевского института Олаву Ньельстаду пришли два российских дипломата. Издание NRK со ссылкой на спецслужбы Норвегии заявляет, что один из них является офицером Службы внешней разведки России, а беседа была частью операции воздействия на членов комитета. Посольство России выступило с официальным заявлением, в котором подчеркнуло, что сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике и обмен мнениями» является рутинной дипломатической работой, выдавать которую за разработанные операции спецслужб с целью повлиять на чьи-либо решения «кажется паранойей».

Напомним, в 2015 году премию получил Квартет национального диалога в Тунисе за решающий вклад в строительство плюралистической демократии по итогам Жасминовой революции в 2011 году. В 2016 году премия присуждена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за разрешение 50-летнего конфликта между правительством страны и боевиками.

Украинские эксперты заявили, что президент Украины сам упустил шанс получить премию: «Если бы в прошлом году Петр Порошенко продемонстрировал бы волю и воплотил Минские договоренности тогда, когда они были подписаны, то сегодня, наверное, не Сантос был бы лауреатом Нобелевской премии. Петр Порошенко в прошлом году проиграл свой исторический шанс получить Нобелевскую премию», – заявил директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

При этом доподлинно неизвестно, выдвигали ли Порошенко на соискание премии – список номинантов на получение Нобелевской премии мира, согласно регламенту, будет опубликован через 50 лет.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.01.17

Советник Трампа раскрыла темы предстоящей беседы президентов США и России. / На депутатские места в гордуме Екатеринбурга претендует 16 кандидатов: бизнесмены, общественники и неудачники прошлых выборов. / Экс-глава Коми и его «команда» натворили дел на 3,5 млрд рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter