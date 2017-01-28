Российские спецслужбы обвинили в попытке повлиять на работу Нобелевского комитета / Россия: Это паранойя

Публикации за 28.01.17

Россию обвиняют в попытке повлиять на работу Нобелевского комитета. Речь идет о выдвижении президента Украины на премию мира – якобы, российские спецслужбы разработали спецоперацию, чтобы не дать Петру Порошенко стать лауреатом.

Летом 2015 года в Интернете было обнародовано письмо спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана в посольство США в Осло, в котором Киев благодарит Вашингтон за содействие в выдвижении Петра Порошенко на Нобелевскую премию мира и отмечается, что президенту Украины исключительно важно получить гарантии присуждения награды. По версии полицейской службы безопасности Норвегии, письмо было вброшено специально, чтобы дискредитировать потенциального лауреата премии. Это заявление основывается на том, что о письме сообщили пророссийские сайты, а Вашингтон и Киев не признали подлинность письма.

Позже к директору Нобелевского института Олаву Ньельстаду пришли два российских дипломата. Издание NRK со ссылкой на спецслужбы Норвегии заявляет, что один из них является офицером Службы внешней разведки России, а беседа была частью операции воздействия на членов комитета. Посольство России выступило с официальным заявлением, в котором подчеркнуло, что сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике и обмен мнениями» является рутинной дипломатической работой, выдавать которую за разработанные операции спецслужб с целью повлиять на чьи-либо решения «кажется паранойей».

Напомним, в 2015 году премию получил Квартет национального диалога в Тунисе за решающий вклад в строительство плюралистической демократии по итогам Жасминовой революции в 2011 году. В 2016 году премия присуждена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за разрешение 50-летнего конфликта между правительством страны и боевиками.

Украинские эксперты заявили, что президент Украины сам упустил шанс получить премию: «Если бы в прошлом году Петр Порошенко продемонстрировал бы волю и воплотил Минские договоренности тогда, когда они были подписаны, то сегодня, наверное, не Сантос был бы лауреатом Нобелевской премии. Петр Порошенко в прошлом году проиграл свой исторический шанс получить Нобелевскую премию», – заявил директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

При этом доподлинно неизвестно, выдвигали ли Порошенко на соискание премии – список номинантов на получение Нобелевской премии мира, согласно регламенту, будет опубликован через 50 лет.

Москва, Игорь Юров

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