Литва предложила забрать у России Калининградскую область / И просит помощь у Евросоюза

Публикации за 29.01.17

Депутат Сейма Литвы Линас Бальсис предложил забрать Калининградскую область у России. Парламентарий утверждает, что Кенигсберг передали СССР не навсегда, а лишь до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор.

Бальсис заявил, что Россия сама нарушила послевоенное устройство Европы и правило нерушимости границ, присоединив Крым. И теперь нужно вернуть Калининград, считает депутат, призывая руководство Евросоюза помочь Литве в этом деле.

Правда, не совсем понятно, кому предполагается вернуть территорию. Напомним, Кенигсберг, основанный в 1255 году магистром Тевтонского ордена Пеппо Остерном фон Вертгайнтом, до 1871 года входил в состав Пруссии, потом стал частью Германской империи. После Первой мировой войны территория Восточной Пруссии отошла Польше, а в 1945 году, после Потсдамской конференции, треть региона вместе с Кенигсбергом отдали СССР. Территорию включили в состав РСФСР как Калининградская область.

Территориальные претензии к России предъявляют и другие страны Балтии.

Так, 25 лет назад Верховный Совет Латвийской Республики принял постановление о непризнании «аннексии города Абрене и шести волостей Абренского уезда». Речь идет о городе Пыталово в Псковской области. Он был основан в 1863 году и был назван в честь землевладельца – гвардейского поручика Пыталова. 11 августа 1920 года Советская Россия и Латвия подписали мирный договор, согласно которому последней отходила большая часть Островского уезда и Пыталово. В Латвии город переименовали в Абрене. В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР, в состав которого Латвия вошла к тому времени, постановил передать Абрене Псковской области, поскольку большинство жителей местности – этнические русские. Городу вернули первоначальное имя.

Поскольку в 1992 году власти Латвии заявили, что не признают «аннексию Абрене», стороны в течение 15 лет не могли заключить пограничный договор, сообщает «Лента.ру». «В настоящее время возможно только политическое, а не юридическое решение вопроса Абрене. Идеально было бы, если бы Россия и Латвия декларировали, что Абрене в собственность России попало в результате оккупации СССР»,– заявляют в Латвии и требуют в качестве компенсации миллионы долларов.

Эстония предъявляет права на некоторые территории современных Псковской и Ленинградской областей. Основанием служит мирный договор между Советской Россией и Эстонией от 2 февраля 1920 года. В 1944 году, после того как Эстонию включили в состав СССР, эти земли вновь отошли России. В сентябре 1991 года Верховный Совет Эстонии провозгласил «юридически ничтожными» указы и резолюции, касающиеся изменений Тартуского договора.

Отметим, что документы об определении эстонско-российской границы до сих пор не ратифицированы.

По вопросу возвращения к двоенной карте мира в сентябре 2016 года высказался президент России Владимир Путин: «Если кому‑то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому‑то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать – пожалуйста, флаг в руки, начинайте».

Вильнюс, Софья Артемьева

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