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Политика

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Публикации за 21.02.17

Шойгу поставил на место «британского льва» / «В их «зоопарке» не вырос зверь, который может указывать медведю»
Фото: Slon

Шойгу поставил на место «британского льва» «В их «зоопарке» не вырос зверь, который может указывать медведю»

Лондон не должен указывать Москве, как ей вести себя в Ливии. Такое заявление в ходе выступления на открытии форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Участники конференции попросили министра прокомментировать высказывание его британского коллеги Майкла Фэллона о том, что «русский медведь» не должен «совать лапы в Ливию», уточняет «Интерфкс». «Если продолжать «звериную» тему... Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы – кошки, но не все кошки – львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их «зоопарке» вырос зверь, который может указывать медведю», – ответил Шойгу.

Напомним, 16 февраля, во время выступая на международной конференции по безопасности в Мюнхене, Фэллон подчеркнул, что Великобритания будет отстаивать свою линию в Ливии. В его речи, выдержки из которой приводит Daily Mail, содержалось заявление, что Британии мешает «медведь, сующий лапы» в страну. В этот же день в интервью он обвинил Россию в попытке расколоть НАТО.

В сентябре прошлого года СМИ со ссылкой на источник, близкий к дипломатическим кругам, сообщили, что верховный главнокомандующий ливийской армией, лояльной парламенту страны, обратился к российскому руководству с просьбой о поставках оружия и проведении в стране военной операции, аналогичной сирийской, напоминает «Лента.ру».

Москва – Лондон, Иван Гридин

Москва – Лондон. Другие новости 21.02.17

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