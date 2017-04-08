Глава МИД Великобритании отменил визит в Москву

Публикации за 08.04.17

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Москву, намеченный на 10 апреля. Причина – последние события в Сирии.

«Развитие событий в Сирии коренным образом изменило ситуацию. Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими странами в преддверии встречи «Большой семерки» 10-11 апреля для обеспечения скоординированной международной поддержки прекращения огня и активизации политического процесса», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Джонсон заявил, что поставил в известность госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который, как и было запланировано, отправится в Москву после встречи G7 и озвучит скоординированную позицию «семерки».

Джонсон высказал недовольство позицией России в отношении Асада даже после инцидента с применением химического оружия против мирных граждан. «Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического урегулирования в Сирии, и сотрудничать с международным сообществом, чтобы гарантировать, что шокирующие события последней недели не повторялись», – заявил министр.

Отметим, что визит главы британского МИД должен был стать первым за последние 5 лет: по данным The Independent правительство Великобритании решило пересмотреть отношения с Россией и прийти к определенным соглашениям по ряду вопросов, в том числе по Сирии и Украине.

Москва, Игорь Юров

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