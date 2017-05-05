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Политика

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Публикации за 05.05.17

СМИ: глава Еврокомиссии перебрал с алкоголем на саммите ООН (ВИДЕО)
Фото: официальный сайт Еврокомиссии (ec.europa.eu)

СМИ: глава Еврокомиссии перебрал с алкоголем на саммите ООН (ВИДЕО)

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер появился на саммите ООН в Женеве в алкогольном опьянении, чем поставил в неловкое положение участников международного мероприятия. Политик вел себя странно, врезался в людей и мебель и весьма развязно общался с помощниками.

Саммит ООН был посвящен разрешению проблемы принадлежности острова Кипр. Участники мероприятия пытались найти компромисс между греками и турками. Однако столь серьезная тема не помешала главе Еврокомиссии явиться в подпитии, пишет британский таблоид Sun со ссылкой на дипломатический источник.

Юнкер пытался завязать разговор с младшим обслуживающим персоналом, врезался в людей и мебель. Присутствующие на мероприятии испытывали неловкость за поведение политика.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 05.05.17

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