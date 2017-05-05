СМИ: глава Еврокомиссии перебрал с алкоголем на саммите ООН (ВИДЕО)

Публикации за 05.05.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/XPgiI46FCDU?rel=0">Video</a>

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер появился на саммите ООН в Женеве в алкогольном опьянении, чем поставил в неловкое положение участников международного мероприятия. Политик вел себя странно, врезался в людей и мебель и весьма развязно общался с помощниками.

Саммит ООН был посвящен разрешению проблемы принадлежности острова Кипр. Участники мероприятия пытались найти компромисс между греками и турками. Однако столь серьезная тема не помешала главе Еврокомиссии явиться в подпитии, пишет британский таблоид Sun со ссылкой на дипломатический источник.

Юнкер пытался завязать разговор с младшим обслуживающим персоналом, врезался в людей и мебель. Присутствующие на мероприятии испытывали неловкость за поведение политика.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 05.05.17

В Подмосковье насчитали более 4 600 обманутых дольщиков. / Собянинская реновация активно набирает противников. Девелоперы от предложений властей тоже не в восторге. / «Всё на благо людей!»: в России задумали урезать число пенсионеров и усложнить получение пенсий. ... чтобы не сокращать размер выплат от государства. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»