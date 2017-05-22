Путинберг или Лос-Путинос / Кандидат в депутаты Барнаула от ЕР предложила переименовать город. «Вот тогда и заживем!»

Публикации за 22.05.17

Марина Чаузова, которая претендует на выдвижение в депутаты Барнаульской городской Думы от «Единой России», придумала способ решить все экономические и не только проблемы Барнаула. Женщина предлагает переименовать город в честь президента Владимира Путина.

В ходе дебатов, где обсуждалась проблема развития коммунального хозяйства столицы Алтайского края, Чаузова заявила, что поднять город «с колен» поможет его переименование. «А что? В честь лидера. У нас есть лидер в России. Несменный. Даже лидер не только России, но и всего мира. Вот сами подумайте, с 99-го года по настоящее время, если анализ произвести, смотрите, как Россия с колен поднялась. Может быть, в честь этого лидера и переименоваться? Например, Путинберг или Путинград», – предложила кандидат в депутаты.

По мнению Чаузовой, с переименованием Барнаул ждет всестороннее развитие, причем речь идет не только о повышении эффективности в сфере коммунального хозяйства, «и люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным», уточнила кандидат.

Местное издание «Алтапресс» даже запустило голосование, чтобы узнать мнение пользователей об инициативе Чаузовой. Среди вариантов ответа на вопрос: «А как бы вы назвали Барнаул в честь Путина?», имеются Путинберг, Путинград, Санкт-Путинбург, Путинаул, Алтапутин, Путин-на-Оби, Лос-Путинос, Барнаул имени Владимира Путина.

Скриншот со страницы «ВКонтакте» интернет-приемной Чаузовой Марины

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