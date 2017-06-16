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Политика

50 тысяч – маловато! Высокий чиновник в Красноярске уволился из-за низкой зарплаты

50 тысяч – маловато! Высокий чиновник в Красноярске уволился из-за низкой зарплаты

В Красноярском крае глава одного из районов покинул свою должность. Руководитель Мотыгинского района Красноярского края Алексей Храмцов в соцсетях объяснил свое решение несоразмерностью зарплаты уровню ответственности.

По словам экс-чиновника, депутаты райсовета единогласно поддержали его заявление об отставке. «Да, я уже не глава Мотыгинского района! Причины... Уровень заработной платы и уровень ответственности находятся в разных измерениях... От ответственности я не имею привычку отказываться, но семью на 50 тыс. прокормить сегодня наверное возможно, но....», – написал бывший глава районной администрации в своем .

Отметим, что до прихода на пост главы Мотыгинского района Храмцов возглавлял управление образования Красноярска. До этого он работал на руководящих должностях в краевой администрации, администрациях Сосновоборска и Саянского района.

Красноярск, Светлана Петрова

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