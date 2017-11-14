Пьянство на высшем уровне: вип-чиновники Забайкалья ночами выпрашивают алкоголь у владельцев магазинов / Губернатор Жданова рассказала о вредной ночной привычке депутатов

Высокопоставленным чиновникам и депутатам в Забайкальском крае из-за запрета на торговлю алкоголем после 8 часов вечера приходится по ночам искать спиртное для собственного потребления. Доходит до того, что парламентарии и другие влиятельные лица региона звонят владельцам торговых сетей и просят продать им алкоголь. Об имеющей место такой практике среди чиновников и депутатов сообщила журналистам губернатор региона Наталья Жданова, сообщает читинское издание «Вечорка».

Отвечая на вопрос о том, не собираются ли власти отменить ограничение на продажу спиртного вечером и по ночам, глава Забайкалья отметила, что «алкоголь вреден для здоровья». И рассказала о том, как владелица одной из торговых сетей поделилась с ней опытом личного общения с высокопоставленными представителями власти, пытающимися ночью приобрести спиртное нелегально.

«Летом мы встречались с… предпринимателями, меня там про это спрашивали. Спрашивала меня конкретно Елена Салапина (владелец торговой сети «Караван» – прим. ред.). Она даже рассказывала несколько страшно душещипательных историй, как ей по ночам инкогнито звонят некоторые влиятельные люди нашего города, в том числе и из депутатского корпуса, и просят втихаря там чего-то продать и никому при этом ничего не говорить, – заявила Жданова. При этом она отметила, что «алкоголь вреден для здоровья, тут все очевидно».

Напомним, в России действует ограничение продажи алкоголя с 23:00 до 8:00. В Забайкалье местные депутаты ужесточили данное ограничение для борьбы с пьянством населения. Изначально спиртное было запрещено продавать с 21:00 до 10:00, с января 2015 года – с 20:00 до 11:00.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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