Госдума утвердила внесудебную блокировку сайтов нежелательных организаций

Госдума на сегодняшнем заседании утвердила в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий блокировать во внесудебном порядке сайты организаций, признанных нежелательными в России.

Речь идет о поправках в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», устанавливающий возможность незамедлительной блокировки сайта Роскомнадзором. Соответствующую статью дополнят случаями обнаружения в Сети материалов, распространяемых нежелательной в России неправительственной организацией.

В настоящее время нежелательной на территории России признана деятельность 11 иностранных и международных неправительственных организаций. По мнению экспертов, новая норма противоречит Конституции, так как любое ограничение прав граждан должно быть обеспечено судебным решением.

Добавим, законопроект был внесен в Госдуму в конце сентября. Его авторы – депутаты Юрий Швыткин («Единая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.17

Госдуме предложили сажать телефонных террористов на 10 лет. / Госдума разрешила приравнивать зарубежные СМИ к иностранным агентам. / Два чиновника, финансист и безработный: кто может стать главным по инвестициям в Свердловской области. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»