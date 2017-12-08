Вместо ЕС могут появиться «Соединенные штаты Европы»

Лидер Социал-демократической парии Германии (СДПГ), экс-кандидат на пост канцлера Мартин Шульц призвал создать Соединенные штаты Европы. По его мнению, Евросоюзу нужно идти к углублению европейской интеграции.

«Необходимо европейское конституционное соглашение, которое создаст федеральную Европу», – цитирует Шульца EU Observer. Немецкий политик считает, что в Германии, Австрии, Финляндии, Франции и Нидерландах набирает силу движение правых националистов, которому сможет противостоять только укрепленный союз.

Шульц собирается представить странам-членам Евросоюза для ратификации соглашение, если государства откажутся подписать документ, то, по словам главы СДПГ, они должны будут покинуть объединение.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 08.12.17

Вопрос о референдуме по переименованию Свердловской области пока в заксо не внесен. / В России «здоровые» продукты питания получат знак на упаковку. / Весной-2018 в московском регионе реален мусорный коллапс. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»