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Пятница, 8 декабря 2017, 09:25 мск

Политика

Вместо ЕС могут появиться «Соединенные штаты Европы»

Вместо ЕС могут появиться «Соединенные штаты Европы»
Фото: ec.europa.eu

Лидер Социал-демократической парии Германии (СДПГ), экс-кандидат на пост канцлера Мартин Шульц призвал создать Соединенные штаты Европы. По его мнению, Евросоюзу нужно идти к углублению европейской интеграции.

«Необходимо европейское конституционное соглашение, которое создаст федеральную Европу», – цитирует Шульца EU Observer. Немецкий политик считает, что в Германии, Австрии, Финляндии, Франции и Нидерландах набирает силу движение правых националистов, которому сможет противостоять только укрепленный союз.

Шульц собирается представить странам-членам Евросоюза для ратификации соглашение, если государства откажутся подписать документ, то, по словам главы СДПГ, они должны будут покинуть объединение.

Берлин, Зоя Осколкова

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