«Видимого улучшения работы нет»: Путин раскритиковал МВД

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД обрушился с критикой на работу министерства внутренних дел. Глава государства заявил, что кардинального улучшения деятельности ведомства пока нет.

«Вы знаете, что снизился практически до 43% общий уровень раскрываемости преступлений. В последние годы этот показатель, что называется, скачет: то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит», – констатировал Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Президент указал, что ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется не в полной мере. «Это, безусловно, тревожит и общество, и наших граждан, и абсолютно не должно устраивать сами органы внутренних дел», – отметил Путин.

Президент в связи с этим заявил о необходимости серьезного повышения качества следствия и дознания. «Вы лучше, чем кто-либо, понимаете, что именно на данном участке особенно важны талант и профессионализм сотрудников», – добавил он.

При этом глава государства указал на позитивные тенденции, которые удалось укрепить органам правопорядка в минувшем году. «Так, повысилась раскрываемость отдельных видов преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений, квартирных краж. Хотя и незначительно, но сократилась уличная преступность», – отметил он и похвалил правоохранителей за обеспечение общественного порядка на высоком уровне при проведении Кубка конфедераций и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Глава МВД России Владимир Колокольцев, со своей стороны, признал отсутствие «кардинального перелома» в соблюдении законности полицией, однако отметил сокращение числа случаев дисциплинарных нарушений в правоохранительных органах.

«Начиная с 2012 года в три раза сократилось количество тех, кто совершил грубые нарушения служебной дисциплины. За последние годы на 10% также уменьшилось число сотрудников, подвергнутых уголовному преследованию. Но, к сожалению, несмотря на принимаемые меры, кардинального перелома в вопросах соблюдения законности пока не произошло», – цитирует Колокольцева «Интерфакс». Министр, впрочем, отметил, что среди сотрудников органов внутренних дел стала выше нетерпимость к противоправному поведению: «За последние пять лет число поступивших от сотрудников уведомлений по фактам обращения к ним с предложениями коррупционного характера возросло в пять раз».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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