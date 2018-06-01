На расследование «российского вмешательства» США тратят миллионы долларов

Работа команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, который пытается найти связи президента Дональда Трампа с Россией, из бюджета тратятся огромные деньги. В общей сложности на расследование «российского дела» ушло 17 млн долларов.

Отчет о расходах опубликовал Минюст США. Согласно документу в период с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018-го Мюллер потратил 4,5 млн долларов. Так 2,7 млн долларов ушло на зарплату и премии членам команды спецпрокурора, 800 тысяч долларов – на аренду и услуги связи, еще 500 тысяч – на транспортные расходы. На поездки Мюллер и его подопечные тратили в месяц в два раза больше денег, чем за предыдущий отчетный период. Куда именно ездило окружение спецпрокурора, официально не разглашается.

В общей сложности стоимость расследования о «вмешательстве России» в президентские выборы достигла 17 млн долларов.

Сам Трамп называет «российское дело» охотой на ведьм. Американский лидер нанял адвоката, который помогает ему готовиться к допросам Мюллера. Сообщается, что Трамп согласился встретиться со спецпрокурором, но поставил условие, что беседа продлится не более трех часов.

Напомним, после победы Трампа на выборах президента США в 2016 году Россию обвинили во вмешательстве в выборный процесс. Якобы российские хакеры по приказу президента Владимира Путина взломали почтовые серверы Демократической партии и тем самым перетянули голоса избирателей на сторону Трампа. Москва отрицает подобные обвинения.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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