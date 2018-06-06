«Нужно достроить метро, но у нас нет денег»: мэр Новосибирска записал обращение на прямую линию с Путиным

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в своем Facebook видеообращение на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором попросил его оказать финансовую помощь для завершения строительства метрополитена в городе и решения проблемы расселения жителей из ветхого и аварийного жилья.

Градоначальник отметил, что в Новосибирске функционируют 13 станций метро, последняя из которых заработала еще в 2010 году. С тех времен, по его словам, метростройка заморожена из-за недостатка финансирования. Локоть попросил Путина о помощи, чтобы достроить три станции и депо.

«У нас есть проектно-сметная документация, есть понимание, какие станции развивать и как это делать. Но реализовать проект за счет бюджетов города и области невозможно, – отметил мэр. – Поэтому я обратился к президенту с просьбой оказать финансовую поддержку для развития нашего метрополитена». Локоть обосновал актуальность строительства подземки решением о проведении в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Еще одной проблемой города мэр назвал расселение жителей из ветхого и аварийного жилья. По его словам, городской казне не хватает около 4 миллиардов рублей для решения проблемы «оставшихся 200 домов, которые официально признаны ветхими и аварийными».

Локоть также отметил, что записал видеообращение перед прямой линией президентом РФ, которую счел «прекрасной возможностью» обратиться напрямую к главе государства.

Прямая линия с Путиным состоится 7 июня. В ходе нее глава государства ответит на вопросы граждан.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 06.06.18

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