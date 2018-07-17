Зауралье ждет нового полпреда

18 июля в Курган с первым официальным визитом прибудет полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Как сообщает пресс-служба зауральского губернатора Алексея Кокорина, помимо общения двух высокопоставленных чиновников предполагается также посещение Цукановым предприятия «Курганстальмост» и новой поликлиники в Заозерном микрорайоне. Также Цуканов примет участие в заседании курганского правительства – будут рассмотрены вопросы общего плана, в частности, социально-экономическое развитие региона.

Курган, Екатеринбург, Служба информации

Курган, Екатеринбург. Другие новости 17.07.18

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