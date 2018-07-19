Госдума утвердила пенсионную реформу в первом чтении. Итоги голосования

Госдума одобрила в первом чтении внесенный правительством резонансный законопроект о повышении пенсионного возраста, вызвавший массовое общественное недовольство и акции протеста по всей России.

Документ одобрили 328 депутатов, против выступили 104 депутата. «За» проголосовали только депутаты «Единой России», против – фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.18

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