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Четверг, 19 июля 2018, 13:46 мск

Новости Политика

Госдума утвердила пенсионную реформу в первом чтении. Итоги голосования

Госдума одобрила в первом чтении внесенный правительством резонансный законопроект о повышении пенсионного возраста, вызвавший массовое общественное недовольство и акции протеста по всей России.

Документ одобрили 328 депутатов, против выступили 104 депутата. «За» проголосовали только депутаты «Единой России», против – фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / пенсионная реформа

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